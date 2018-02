Novatek: chute du bénéfice net due à des charges comptables en 2017

NOVATEK

TOTAL

Moscou - Le numéro deux du gaz russe, le groupe privé Novatek, a annoncé mercredi une chute de son bénéfice net en 2017 en raison de charges comptables, malgré l'augmentation de son chiffre d'affaires.Le bénéfice net du groupe s'est établi l'an dernier à 156,4 milliards de roubles (2,2 milliards d'euros au taux actuel), soit une baisse de 39% par rapport à 2016.Selon un communiqué, cette chute est causée essentiellement par des charges dues à la finalisation de la vente d'une part du projet Yamal LNG --une gigantesque usine de liquéfaction de gaz naturel qui associe Novatek au groupe français Total dans l'Arctique-- et à l'évolution du taux de changes.Hormis ces éléments exceptionnels, le bénéfice net normalisé a augmenté de 17% par rapport à 2016, à 156,2 milliards de roubles (2,2 milliards d'euros), selon les chiffres présentés par Novatek.Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 8,5% à 583,2 milliards de roubles (8,4 milliards d'euros).Cette progression est "largement due à une augmentation du prix moyen de vente des liquides (condensats et pétrole brut, ndlr) et du gaz naturel" ainsi qu'à la vente en décembre de la "première cargaison de GNL (gaz naturel liquide, ndlr) sur les marchés internationaux" produite par l'usine Yamal.Les ventes de gaz sont restées presque stables par rapport à 2016, augmentant de 0,5% à 65 milliards de m3, tandis que celles de liquides ont baissé de 5,4% à 15,9 millions de tonnes.Novatek a investi des sommes importantes ces dernières années pour se développer et tailler des croupières au géant public du secteur, Gazprom. Lundi, Novatek a annoncé avoir racheté des activités gazières dans l'Arctique au diamantier Alrosa pour environ 430 millions d'euros.apo/tbm/nm/eb(©AFP / 21 février 2018 13h42)