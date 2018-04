Novatek: le bénéfice trimestriel baisse de plus d'un tiers

NOVATEK

Moscou - Le numéro deux russe du gaz Novatek a publié mercredi un bénéfice net en baisse de 37,5% sur un an au premier trimestre, pénalisé par des effets de changes en dépit d'une hausse du chiffre d'affaires.Le bénéfice net du groupe privé, partenaire du français Total sur le mégaprojet Yamal, s'est élevé à 43,1 milliards de roubles (573,3 millions d'euros au taux actuel), "affecté de manière importante par un effet lié au taux de changes", a-t-il précisé dans un communiqué.En revanche, le chiffre d'affaires a augmenté de 16% à 179,4 milliards de roubles (2,37 milliards d'euros), tandis que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) normalisé a progressé de 11,9% à 76,3 milliards de roubles (1 milliard d'euros).Ces progressions s'expliquent principalement par le lancement de l'usine Yamal LMG dans l'Arctique russe, fin 2017, et par une augmentation des prix des hydrocarbures liquides (+1,5%) et du gaz naturel (+8%).ml/tbm/bh(©AFP / 25 avril 2018 12h45)