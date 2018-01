Nucléaire: New Areva se rebaptise Orano

AREVA

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - New Areva, le groupe recentré sur le cycle du combustible nucléaire issu de la restructuration du géant français Areva, va changer de nom pour devenir Orano, a-t-on appris de source proche du dossier lundi.Ce nouveau nom devrait être annoncé mardi aux salariés de l'entreprise, a-t-on indiqué.New Areva, qui devient Orano, est l'une des entités issues du sauvetage et de la réorganisation de l'industrie nucléaire française par le gouvernement.L'entreprise est désormais concentré sur le cycle du combustible nucléaire: mines, enrichissement de l'uranim, recyclage des combustibles usés, logistique, démantèlement et ingénierie.L'ancienne activité réacteurs d'Areva (Areva NP), qui vient d'être rebaptisée de son ancien nom, Framatome, est pour sa part passée sous le contrôle d'EDF en début d'année.Le holding Areva SA conserve pour sa part encore quelques activités dans son giron: il s'agit essentiellement du difficile chantier de l'EPR d'Olkiluoto 3 en Finlande, qui connaît d'importants retards et surcoûts.Né en 2001 de la fusion de Framatome (Franco-Américaine de Constructions Atomiques) et de la Cogema (Compagnie générale des matières nucléaires), Areva devait son nom à une abbaye cistercienne espagnole, Arevalo.jmi/ef/pb(©AFP / 22 janvier 2018 19h38)