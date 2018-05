Nucléaire: Sofia veut relancer le projet de Béléné et invite Framatome

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Sofia - La Bulgarie a assuré lundi vouloir relancer le projet de construction, maintes fois contrarié, d'une centrale nucléaire sur le Danube, à Béléné, et a invité le fournisseur français Framatome à y participer."Nous comptons lancer une procédure de choix d'investisseur stratégique avant la fin de l'année. Nous serions heureux de voir une société comme Framatome participer à une telle procédure", a déclaré la ministre bulgare de l'Energie Temenoujka Petrova, selon un communiqué du ministère, en marge d'un forum sur l'énérgie nucléaire à Sotchi, en Russie.Mme Petrova a rencontré à cette occasion Bernard Fontana, le PDG de Framatome, ancienne activité réacteurs du géant français Areva récemment rebaptisée de son ancien nom et passée sous le contrôle d'EDF.Sofia avait renoncé en 2012 à un projet bulgaro-russe de construction d'une centrale à Béléné (nord) en raison d'un différend avec Moscou concernant son coût, et en l'absence d'investisseur d'un pays tiers.Après avoir payé en 2016 au total 601 millions d'euros au géant nucléaire russe Atomstroyexport en compensation de l'abandon du chantier, la Bulgarie se retrouve avec une plateforme d'une valeur de 1,3 milliard d'euros et deux nouveaux réacteurs à 1000 MW chacun pour lesquels elle cherche un repreneur.Le vice-Premier ministre Tomislav Dontchev a par ailleurs annoncé lundi que le gouvernement proposerait au Parlement "d'ici quelques jours" de lever le moratoire de 2012 sur la construction de la centrale.Ce projet est très controversé en Bulgarie, de nombreux experts affirmant qu'il ne serait pas rentable car ni la Bulgarie, ni ses voisins n'auraient besoin de nouvelles sources d'énergie avant 2030-35.Le gouvernement conservateur se réfère cependant à une étude de l'Académie bulgare des sciences, selon laquelle cet équipement pourrait être rentable si son coût ne dépasse pas 10,5 milliards d'euros.Suspendu une première fois en 1990 après la chute du communisme, le chantier Béléné avait été relancé en 2007. En 2006 la société russe Atomstroyexport avait remporté un appel d'offres avec Framatome comme partenaire.La Bulgarie exploite actuellement une seule centrale nucléaire, à Kozlodoui, également sur le Danube, qui fournit 33% de l'énergie du pays et fonctionne avec deux réacteurs de fabrication soviétique.Par ailleurs, plus de 95% du gaz et 80% du pétrole consommés en Bulgarie sont fournis par la Russie et la seule raffinerie appartient au géant russe Lukoil.vs/smk/bh(©AFP / 14 mai 2018 14h21)