Nucléaire: Washington regrettera "comme jamais" de quitter l'accord, avertit l'Iran

Le président iranien Hassan Rohani a averti dimanche que les États-Unis le regretteraient "comme jamais" s'ils décident de sortir de l'accord international sur le nucléaire iranien comme menace de le faire le président Donald Trump.M. Rohani, qui a tenu ces propos lors d'un discours à Sabzevar, dans le nord-ouest de l'Iran, retransmis à la télévision publique, est cependant resté vague sur la façon dont l'Iran réagirait à un retrait américain de cet accord conclu en juillet 2015."Si les États-Unis quittent l'accord nucléaire, vous verrez bientôt qu'ils le regretteront comme jamais dans l'histoire", a déclaré le président iranien.L'accord sur le nucléaire iranien a été conclu à Vienne entre Téhéran et le Groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne), avant l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump.Il encadre strictement les activités nucléaires de Téhéran de façon à garantir leur nature exclusivement pacifique.M. Trump a donné aux Européens jusqu'au 12 mai pour trouver un nouveau texte qui remédierait aux "terribles lacunes" selon lui de l'accord, faute de quoi les États-Unis s'en retireront."Aujourd'hui, toutes les tendances politiques, qu'elles soient de droite, de gauche, conservatrices, réformatrices et modérées, sont unies (...) Trump doit savoir que notre peuple est uni, le régime sioniste (Israël, ndlr) doit savoir que notre peuple est uni", a martelé M. Rohani.Il a affirmé avoir donné "depuis plusieurs mois les ordres nécessaires", notamment à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), en prévision de la décision de M. Trump, sans donner de détails sur la nature de ces consignes.Jeudi, le conseiller pour les affaires internationales du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, était allé plus loin, avertissant que l'Iran quitterait l'accord sur le nucléaire si Washington mettait à exécution sa menace.(©AFP / 06 mai 2018 10h16)