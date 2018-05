Nucléaire iranien: Boeing se conformera à la décision américaine

BOEING

New York - L'avionneur américain Boeing a indiqué mardi qu'il se conformera à la décision du président Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et de rétablir la totalité des sanctions contre Téhéran."A la suite de l'annonce d'aujourd'hui (mardi, NDLR), nous allons consulter le gouvernement américain sur les prochaines étapes. Mais comme nous l'avons fait tout au long de ce processus, nous allons continuer à nous conformer à la direction prise par le gouvernement américain", a déclaré Gordon Johndroe, un des porte-parole du constructeur aéronautique.Boeing a également tenu à préciser n'avoir jamais comptabilisé les commandes passées par les compagnies aériennes Iran Air et Aseman dans son carnet de commandes, qui comptait 5.800 appareils au 31 mars et évalués à 486 milliards de dollars. Ce carnet représente environ 7 ans de production.A Wall Street, le titre Boeing perdait 0,96% à 337,16 dollars vers 18H55 GMT.Suivant l'accord sur le nucléaire de 2015, l'avionneur américain avait obtenu une licence spéciale du Trésor l'autorisant à signer un contrat d'une valeur de 3 milliards de dollars portant sur la vente de 30 appareils 737 MAX avec la compagnie aérienne iranienne Aseman. La livraison était prévue entre 2022 et 2024.Boeing et Iran Air, la compagnie nationale, avaient également signé en décembre 2016 leur plus gros contrat depuis près de 40 ans, portant sur l'achat de 80 appareils d'une valeur de 16,6 milliards de dollars.La livraison des premiers appareils, des 777, était prévue pour fin 2018.Mais fin avril, le PDG Dennis Muilenburg avait indiqué que la livraison "a(vait) été reportée conformément au processus en cours du gouvernement américain".Sans donner de date, le dirigeant avait ajouté qu'il n'y avait et n'y aurait pas d'impact sur la production du 777, qui doit céder la place bientôt au 777X, une version plus moderne."Le rythme de production que nous avons mis en place ne dépend pas des commandes iraniennes", avait insisté Dennis Muilenburg.Outre Boeing, l'avionneur européen Airbus et le conglomérat américain General Electric (GE) avaient également été autorisés en 2016 à commercer avec Téhéran.lo/jld/nth(©AFP / 08 mai 2018 19h03)