Nucléaire iranien: Macron souligne auprès de Trump "l'importance du respect" de l'accord (Elysée)

Paris - Le président français Emmanuel Macron a souligné lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump "l'importance" du "respect par l'ensemble de ses signataires" de l'accord nucléaire avec l'Iran, a indiqué jeudi l'Elysée."Le président de la République a rappelé la détermination de la France en faveur d'une application stricte de l'accord et l'importance de son respect par l'ensemble de ses signataires", précise dans un communiqué l'Elysée au sujet de cet accord signé en 2015."La bonne mise en oeuvre de l'accord devait être accompagnée d'un dialogue renforcé avec l'Iran sur son programme balistique et sa politique régionale, afin de garantir une meilleure stabilité au Moyen Orient", poursuit l'Elysée.M. Trump, détracteur farouche de cet accord, doit dire dans les prochains jours s'il réimpose une série de sanctions économiques qui avaient été suspendues après le démantèlement d'installations d'enrichissement d'uranium notamment, conformément à ce compromis jugé historique par les autres grandes puissances qui l'ont négocié (Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne). Il annoncera probablement sa décision vendredi.Téhéran a d'ores et déjà promis des représailles, se disant "préparé à tous les scénarios".M. Macron a également abordé le dossier nord-coréen à la suite de sa visite d'Etat en Chine.Il a jugé lors de cet entretien que "la récente reprise des contacts intercoréens constituait un signal positif" et que "le maintien de la politique de fermeté engagée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies devait permettre de faire émerger une solution politique et de progresser vers la dénucléarisation de la péninsule coréenne".(©AFP / 11 janvier 2018 21h01)