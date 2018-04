Nucléaire iranien: Netanyahu va s'exprimer lundi sur un "développement important"

Jérusalem - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprimera ce lundi à 20H00 locales (17H00 GMT) sur "un important développement" concernant l'accord international avec l'Iran sur les activités nucléaires de ce dernier, ont indiqué ses services.Les services de M. Netanyahu, virulent détracteur de l'accord conclu en 2015 par six grandes puissances avec la République islamique, n'ont fourni aucun détail sur le contenu de cette déclaration.M. Netanyahu s'exprimera à l'approche de la date butoir du 12 mai énoncée par le président américain Donald Trump pour décider ou non de retirer son pays de cet accord.MM. Netanyahu et Trump se sont entretenus samedi par téléphone des "problèmes posés par les activités de déstabilisation du régime iranien", selon un communiqué de la Maison Blanche.La question iranienne a également dominé les entretiens menés dimanche par M. Netanyahu avec le nouveau secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo lors de la visite de ce dernier en Israël.M. Netanyahu répète à l'envi que l'accord nucléaire doit être "soit totalement réécrit, soit totalement dénoncé". Cet accord ouvre la voie d'un arsenal nucléaire à l'Iran dans quelques années, dit-il. Israël se considère comme la cible désignée d'une bombe nucléaire iranienne si Téhéran venait à la détenir.(©AFP / 30 avril 2018 14h13)