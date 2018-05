Nucléaire iranien: principaux extraits de la déclaration de Rohani

Téhéran - Voici les principaux extraits de la déclaration du président iranien Hassan Rohani après la décision annoncée mardi par le président américain Donald Trump d'abandonner l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 entre l'Iran et le groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) :"Les États-Unis ne respectent jamais leurs engagements""Nous disons et répétons depuis quarante ans [...] que l'Iran respecte ses engagements et les États-Unis ne respectent jamais leurs engagements. L'histoire de ces quarante dernières années et même avant montre que les États-Unis ont toujours eu un comportement hostile à l'égard de l'Iran et des autres peuples de la région".Accord nucléaire sans les États-Unis"A partir de cet instant, l'accord nucléaire est entre l'Iran et cinq pays [Chine, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne, NDLR], nous devons attendre de voir ce que les cinq grands pays vont faire. J'ai ordonné au ministère des Affaires étrangères de mener pendant les quelques semaines à venir avec les pays européens et les deux autres grands pays, la Chine et la Russie, des négociations [...] Si à la fin de cette courte période, nous arrivons à cette conclusion qu'avec la coopération de ces cinq pays, les intérêts du peuple iranien sont assurés malgré les États-Unis et le régime sioniste [...] l'accord nucléaire restera en vigueur et nous pourrons agir pour l'intérêt de la paix et la sécurité de la région et du monde. Mais si nos intérêts ne sont pas assurés, je parlerai au peuple et l'informerai des décisions prises par le pouvoir"."Guerre psychologique""Ce qu'a fait Trump est une guerre psychologique et une pression économique. Nous ne permettrons pas à Trump de réussir dans la guerre psychologique et la pression économique contre le peuple iranien".Reprise de l'enrichissement ?"J'ai ordonné à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre les mesures nécessaires [...] pour qu'en cas de nécessité nous reprenions l'enrichissement d'uranium industriel sans limite. Nous attendrons quelques semaines avant d'appliquer cette décision, nous parlerons avec nos amis et nos alliés, avec les autres membres de l'accord nucléaire avec lesquels nous mènerons des consultations ; tout dépendra de nos intérêts, s'ils sont assurés, nous poursuivrons le chemin [de l'accord nucléaire, NDLR], si l'accord nucléaire est un papier sans garantie pour les intérêts du peuple iranien, alors nous aurons un chemin clair devant nous".(©AFP / 08 mai 2018 20h25)