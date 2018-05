Nucléaire: la décision de Trump accentue l'incertitude pour Oberbank en Iran

Vienne - La banque autrichienne Oberbank, une des rares banques européennes à avoir conclu un crédit-cadre avec l'Iran, a prévenu mercredi que de nouvelles incertitudes planaient sur les opérations de prêt en raison du retrait américain de l'accord nucléaire.Le 21 septembre 2017, Oberbank avait annoncé avoir conclu le premier accord cadre de crédit d'un établissement bancaire européen avec la République islamique afin de doper les exportations vers ce pays, dix-huit mois après le début de la levée des sanctions liée à l'accord nucléaire de 2015.Cet accord était destiné à financer des projets en Iran dans les infrastructures (ferroviaires, hydrauliques, photovoltaïques), la santé et de la construction d'équipements.Cependant, depuis la signature de l'accord, la banque n'a pas débloqué de fonds, en raison d'incertitudes juridiques.Mardi, le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien "désastreux" et le rétablissement des sanctions contre Téhéran.La banque autrichienne a indiqué qu'elle devait attendre de connaître ce que deviendra l'accord nucléaire et les prochaines décisions des Etats-Unis avant de décider si elle pourra finalement accorder des prêts."Nous devons penser à la sécurité de nos clients", a dit à l'AFP le porte-parole d'Oberbank, Frank Helmkamp, pointant le danger de se heurter à des sanctions renforcées des Etats-Unis à l'égard des entreprises qui ont des accords en Iran.Oberbank avait conservé des contacts avec l'Iran même du temps des sanctions internationales.En réponse à la décision de M. Trump, les trois pays européens (France, Allemagne, Royaume-Uni) signataires de l'accord de 2015, censé empêcher les Iraniens d'accéder à l'arme nucléaire, rencontreront lundi des représentants de Téhéran pour voir comment le préserver.De nombreuses entreprises et institutions financières redoubleront de prudence quand il s'agira de transférer de l'argent en Iran en raison des circonstances actuelles, a commenté Oberbank.(©AFP / 09 mai 2018 12h21)