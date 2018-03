Nucléaire: nomination du délégué interministériel pour Fessenheim

Paris - Un délégué interministériel à l'avenir du territoire de Fessenheim, David Coste, a été nommé mercredi en conseil des ministres, alors que la centrale nucléaire doit fermer.M. Coste, actuel inspecteur général de l'administration, prendra ses fonctions le 9 avril.La désignation d'un délégué interministériel avait été annoncée en janvier, lors du lancement par le secrétaire d'Etat à la Transition écologique Sébastien Lecornu du processus de fermeture de la plus vieille centrale nucléaire française.M. Lecornu avait installé un comité de pilotage pour la reconversion du site qui emploie environ 2.000 salariés et dont la fermeture risque de priver les collectivités de 14 millions de recettes fiscales.La fermeture de Fessenheim (Haut-Rhin), pilotée par le gouvernement, est planifiée entre fin 2018 et début 2019, au moment de l'entrée en service de l'EPR de Flamanville (Manche). Une première phase de préparation au démantèlement devrait durer cinq ans, avant une phase de déconstruction de quinze ans.(©AFP / 28 mars 2018 13h35)