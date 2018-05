OCDE: les Etats-Unis ont bloqué la diffusion du communiqué final

Les Etats-Unis ont bloqué mercredi la diffusion du communiqué final de la réunion annuelle de l'Organisation de coopération et de développement économiques à Paris, qui devait condamner le protectionnisme et rappeler les enjeux du changement climatique, a indiqué l'Elysée."Il n'y a plus de communiqué commun", a indiqué la source alors que la réunion a mis en évidence le dialogue de sourds entre les Etats-Unis et leurs partenaires sur le principe même du multilatéralisme.Si le président français, Emmanuel Macron, a plaidé avec ferveur mercredi pour un "multilatéralisme fort", le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a, lui, critiqué les "palabres infinies" à plusieurs pays, indiquant préférer "les actions bilatérales".Ce dialogue de sourds s'est tenu alors que les Etats-Unis menacent d'imposer vendredi des taxes punitives sur l'acier et l'aluminium importés.L'année dernière déjà, les 34 pays membres de l'OCDE n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un communiqué commun et avaient diffusé deux textes différents, l'un signé par les Etats-Unis et l'autre par les 33 autres pays membres.(©AFP / 30 mai 2018 17h31)