OMC anti-dumping: plainte du Canada contre les Etats-Unis

Genève (awp/afp) - Le Canada a porté plainte contre les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce, s'estimant lésé par des procédures américaines concernant les "droits antidumping" et les "droits compensateurs", selon des documents publiés mercredi par l'OMC.La plainte a été déposée le 20 décembre, selon ce document.Concrètement, le Canada a demandé l'ouverture de consultations devant l'OMC avec Washington pour résoudre ce litige commercial "au sujet de certaines lois, réglementations et autres mesures maintenues par les Etats-Unis en ce qui concerne leurs procédures en matière de droits antidumping et en matière de droits compensateurs". Ces droits sont autorisés par l'OMC mais ils sont soumis à certaines conditions et font souvent l'objet de disputes devant l'OMC.Les consultations constituent la première étape du processus de règlement des conflits commerciaux prévu par l'OMC, un processus qui peut durer des années.Selon le document publié par l'OMC, le Canada juge que les procédures utilisées par Washington, en matière de droits antidumping et droits compensateurs à l'encontre de produits canadiens mais aussi d'autres pays comme le Japon, la Chine ou encore l'Inde, sont incompatibles avec les règles du gendarme du commerce mondial.Les consultations durent en principe 60 jours.Si aucune solution n'est trouvée durant ce laps de temps, l'une ou l'autre partie au conflit peut demander la constitution d'un panel (tribunal d'arbitrage).afp/rp(AWP / 10.01.2018 18h00)