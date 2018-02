OMC: croissance solide du commerce mondial attendue au premier trimestre

Genève (awp/ats) - Le commerce mondial devrait poursuivre sa reprise de 2017 par une solide croissance au premier trimestre. L'OMC a diffusé lundi à Genève son indicateur qui mentionne de forts résultats sur le trafic de conteneurs, le fret aérien et les commandes à l'exportation.Sur un indice de 100 à moyen terme, la valeur du commerce mondial atteint actuellement 102,3, en légère hausse par rapport au 102,2 de novembre dernier, a précisé l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La production et les ventes automobiles sont stables dans la tendance moyenne, selon l'Indicateur des perspectives du commerce mondial (WTOI).Le commerce des composants électroniques s'est déprécié et s'établit largement au-dessous de 100. Alors que celui des matières premières agricoles progresse.Ces données sont plus favorables que la prévision lancée en septembre dernier par l'OMC. L'organisation estimait alors à un peu plus de 3,5% l'avancée du commerce mondial pour 2017 et à 3,2% pour 2018.ats/rp(AWP / 12.02.2018 12h00)