OMV renoue avec le bénéfice en 2017

Vienne - Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a annoncé mercredi avoir renoué avec le bénéfice avec un résultat net de 421 millions d'euros au quatrième trimestre, après une perte de 331 millions un an plus tôt, grâce la hausse des coursPour l'ensemble de l'exercice, OMV enregistre un bénéfice net de 853 millions d'euros, après une perte de 183 millions en 2016 en raison notamment de dépréciations liées à son ex-filiale turque Petrol Ofisi.Groupe intégré de la production à la distribution, OMV souligne avoir vu sa production quotidienne moyenne bondir de plus de 20% à 377.000 équivalents barils par jour, grâce au rachat en novembre du quart d'un des principaux champs gaziers russes, Yuzhno-Russkoje, pour 1,72 milliard d'euros.Le groupe autrichien, qui emploie 27.700 personnes, souligne avoir également bénéficié d'une hausse des cours du brut sur les marchés mondiaux et d'un programme de réduction des coûts qui s'est soldé par 330 millions d'économies en 2017.A près avoir subi 1,3 milliard d'euros de pertes en 2015, OMV a entrepris de rationaliser son portefeuille et a finalisé à ce titre en juin dernier la vente de Petrol Ofisi, très déficitaire.Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel d'OMV s'est établi à 688 millions d'euros, contre 412 millions un an plus tôt. Hors effets exceptionnels et effets de stock, il se chiffre à 631 millions, après un déficit de 169 millions. En raison de la réduction du périmètre, le chiffre d'affaires recule de 9%, à 4,9 milliards.Pour l'ensemble de l'exercice, le résultat opérationnel progresse de 93% à 2,96 milliards. Hors effets exceptionnels et effets de stock, il se monte à 1,73 milliard, après un déficit de 32 millions en 2016.Pour 2018, OMV prévoit de porter sa production quotidienne moyenne à 420.000 équivalents barils par jour, grâce notamment à une hausse en Libye.Le groupe, qui table sur 1,9 milliard d'investissements durant le nouvel exercice, a révisé à la hausse à 60 dollars ses prévisions du prix moyen du baril de Brent cette année, contre 52 dollars auparavant.L'action OMV progressait de 0,1% à 48,23 euros en fin de matinée à la Bourse de Vienne, dans un marché également en hausse de 0,1%.phs/nas(©AFP / 21 février 2018 11h02)