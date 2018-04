OMV va investir 1,5 milliard USD dans des champs pétroliers à Abu Dhabi

OMV AG

GAZPROM

Vienne - Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a annoncé jeudi s'être entendu avec la Compagnie nationale pétrolière d'Abu Dhabi (ADNOC) en vue de l'achat de 20% de deux champs pétroliers off-shore de ces émirats, pour 1,5 milliard de dollars.La transaction, qui selon OMV doit être finalisée à la fin du mois, porte sur les champs de Satah Al Razboot et d'Umm Lulu, selon un communiqué.Elle s'inscrit dans un plan de 10 milliards d'euros d'acquisitions d'ici 2025, annoncé mi-mars par le groupe autrichien.Le 16 mars, OMV avait déjà annoncé le rachat au groupe anglo-néerlandais Royal Dutch Shell de 578 millions de dollars de parts dans des champs gaziers en Nouvelle-Zélande.En novembre, OMV avait finalisé le rachat à l'allemand Eon du quart d'un des principaux champs gaziers russes, celui de Yuzhno-Russkoje, pour 1,72 milliard d'euros.Le groupe autrichien, qui a renoué avec les bénéfices en 2017 à 853 millions d'euros après une phase d'assainissement, veut faire passer sa production à 600.000 équivalents barils par jour d'ici 2025, après 377.000 fin 2017.Groupe intégré de la production à la distribution, OMV s'est donné pour objectif de faire croître de 70% d'ici 2025 son résultat opérationnel hors effets d'inventaires et effets exceptionnels (CCS), à 5 milliards d'euros.Le groupe autrichien, qui emploie 27.700 personnes, prévoit de porter sa production quotidienne moyenne à 420.000 équivalents barils par jour dès cette année.phs/eb(©AFP / 05 avril 2018 16h00)