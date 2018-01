ONU/Iran: Moscou demande des consultations à huis clos avant une réunion

Nations unies (Etats-Unis) - La Russie a demandé des consultations à huis clos du Conseil de sécurité, qui se tiendront vendredi à 19H30 GMT, une demi-heure avant une réunion sur l'Iran réclamée par les Etats-Unis et vivement dénoncée par Moscou, a-t-on appris de sources diplomatiques.Un peu plus tôt, la Russie avait critiqué à Moscou la demande de Washington d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Iran, jugeant qu'il s'agissait d'une ingérence dans les affaires intérieures d'un pays."Les Etats-Unis continuent à interférer ouvertement et de manière cachée dans les affaires intérieures des autres pays, ils le font sans aucune honte", a dénoncé le vice-ministre russe Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse Interfax, en évoquant la réunion.Washington avait demandé dès mardi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Iran. Jeudi, l'ambassadrice américaine Nikki Haley avait fait dans un communiqué une comparaison avec la Syrie."Le monde a été témoin des horreurs survenues en Syrie, qui ont commencé avec un régime meurtrier refusant à son peuple le droit de manifester pacifiquement. Nous ne laisserons pas cela survenir en Iran", a-t-elle expliqué, en justifiant sa demande d'une session spéciale du Conseil de sécurité.Dans une lettre mercredi au secrétaire général et au Conseil de sécurité, l'Iran, soutenue par la Turquie, avait dénoncé les "ingérences" des Etats-Unis à son égard. Téhéran a souligné que la crise actuelle relevait de questions internes et n'avait pas à être traitée par le Conseil de sécurité dont la mission est de garantir la paix et la sécurité dans le monde.(©AFP / 05 janvier 2018 16h21)