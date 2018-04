OPA sur Eletropaulo: Enel améliore encore son offre face à Iberdrola

IBERDROLA

ENEL

Milan - Le géant italien de l'énergie Enel a annoncé jeudi améliorer de nouveau son offre publique d'achat (OPA) sur le distributeur d'électricité brésilien Eletropaulo, également convoité par l'espagnol Iberdrola, la portant à 1,3 milliard d'euros.Enel a relevé de 28 réals à 32 réals par action son OPA, ce qui représente un investissement d'environ 5,4 millions de réals, soit quelque 1,3 milliard d'euros.Le groupe italien offre également au moins 1,5 milliard de réals (355 millions d'euros) en augmentation de capital à l'issue de l'opération -- somme qu'Enel a ajouté à la dot le 20 avril, lors d'un premier relèvement de son offre.Cette OPA est menée par Enel Sudeste, filiale d'Enel Brasil, et vise à racheter la totalité du distributeur d'électricité de San Paulo, privatisé en 1998. Elle ne sera finalisée que si Enel arrive à mettre la main sur plus de 50% du capital.La bataille entre Enel et Iberdrola concernant le contrôle d'Eletropaulo a débuté le 17 avril, quand le groupe espagnol a annoncé le lancement d'une OPA au prix de 25,51 réals brésiliens (6,1 euros), avec une augmentation de capital de 414 millions d'euros supplémentaires.Iberdrola a amélioré lundi son offre, la portant à environ 1,16 milliard d'euros, selon le calcul de l'AFP.Iberdrola, qui mène cette opération via sa filiale brésilienne Neoenergia, propose désormais 29,40 réals, soit environ 7 euros par action au cours de lundi.Iberdrola est très présent au Brésil via sa filiale Neonergia, fusionnée en 2017 avec le groupe brésilien Elektro pour en faire un poids lourd du secteur dans ce pays.cco/ob/esp(©AFP / 26 avril 2018 08h34)