OPA sur Eletropaulo: Iberdrola améliore son offre face à Enel

Madrid - Le groupe énergétique espagnol Iberdrola a annoncé lundi améliorer son offre publique d'achat (OPA) sur le distributeur d'électricité brésilien Eletropaulo, également visé par l'italien Enel, la portant à environ 1,16 milliard d'euros.Iberdrola lance via sa filiale brésilienne Neoenergia "une offre publique concurrentielle pour l'acquisition d'entre 51% et 100% des actions d'Eletropaulo (...) à un prix de 29,40 réals brésiliens" soit environ 7 euros par action au cours de lundi, explique un communiqué publié lundi.Avec ce prix, Eletropaulo serait valorisée à 1,16 milliard d'euros au taux de change actuel, selon le calcul de l'AFP.Le 17 avril, le groupe espagnol avait annoncé le lancement d'une OPA sur Eletropaulo, qui distribue l'électricité de la ville de Sao Paulo, au prix de 25,51 réals brésiliens (6,1 euros).Cette OPA s'accompagnait d'une souscription à une augmentation de capital fixée au même prix, soit près de 414 millions d'euros supplémentaires.Le géant italien de l'énergie Enel avait immédiatement réagi en lançant une contre-OPA, qu'il a améliorée vendredi.L'offre italienne, à 28 réals par action, valorise Eletropaulo à 4,7 milliards de réals, soit 1,1 milliard d'euros au taux de change actuel, très légèrement inférieure à celle annoncée lundi par Iberdrola.Auquel s'ajoute au moins 1,5 milliard de réals (335 millions d'euros) en augmentation de capital à l'issue de l'opération.Iberdrola est très présent au Brésil via sa filiale Neonergia, fusionnée en 2017 avec le groupe brésilien Elektro pour en faire un poids-lourd du secteur dans ce pays.(©AFP / 23 avril 2018 13h36)