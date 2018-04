Obama prononcera le discours de la Fondation Mandela en juillet

Johannesburg - L'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet, année du centième anniversaire de la naissance du premier chef d'Etat noir sud-africain, ont annoncé lundi les organisateurs."Cette année, on a hâte de recevoir le président Obama pour le discours annuel de la Fondation", a déclaré Sello Hatang, président de la Fondation Mandela chargée de garder vivant l'héritage du prix Nobel de la paix.Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013.Parmi les précédents intervenants de la Fondation Mandela figurent l'ancien président américain Bill Clinton, l'ex-secrétaire général des Nations unies Kofi Annan et le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates.Après vingt-sept ans dans les geôles du régime raciste blanc, Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, était devenu le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud en 1994, poste qu'il a conservé jusqu'en 1999.A sa mort en 2013, Barack Obama avait confié que Nelson Mandela représentait l'une de ses grandes références morales, avec l'ancien président des Etats-Unis Abraham Lincoln et le défenseur américain des droits civiques Martin Luther King."Je fais partie des millions de personnes qui ont été inspirées par la vie de Nelson Mandela", avait alors confié Barack Obama."Ma tout première démarche politique, la première chose que j'ai faite qui touchait à la politique, fut une manifestation contre l'apartheid. J'ai étudié ses paroles et ses écrits", avait-il dit.A la mort de Nelson Mandela, Barack Obama s'était rendu en Afrique du Sud pour une cérémonie d'hommage au père de la "Nation arc-en-ciel" et apôtre de la réconciliation."Il est difficile de faire l'éloge d'un homme... encore plus difficile de faire celle d'un géant de l'Histoire, qui a conduit une nation vers la justice", avait déclaré le président américain d'alors acclamé par la foule.Les deux hommes s'étaient rencontrés une fois, en 2005 à Washington.(©AFP / 23 avril 2018 10h28)