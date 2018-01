Objets connectés: Claranova signe un accord avec l'opérateur américain Sprint

SPRINT

Paris - Le groupe Claranova, ex-Avanquest, spécialisé dans les logiciels pour les objets connectés notamment, a annoncé mardi avoir signé un accord avec l'opérateur américain Sprint afin de lui fournir sa plate-forme logicielle Cayenne myDevices pour mettre en place "Sprint IoT Factory.Le montant de l'accord, annoncé en marge du CES de Las Vegas, n'a pas été précisé.L'accord concerne la mise en place de "Sprint IoT Factory", une plateforme à destination des développeurs, intégrateurs et industriels afin de "rapidement concevoir des solution innovantes dans le domaine de l'internet des objets" et de "mettre en oeuvre et déployer à grande échelle des solution IoT clé en main", selon le communiqué de Claranova."Le fait que l'un des plus gros opérateurs télécoms au monde choisisse myDevices pour le déploiement de son offre IoT démontre à nouveau le caractère unique et la pertinence de notre technologie. Ce partenariat stratégique sera une source de monétisation significative pour myDevices dans les années à venir", a estimé le PDG de Claranova, Pierre Cesarini, cité dans le communiqué.C'est le second accord en un peu moins d'un mois pour Claranova et sa plate-forme sur un marché majeur, après la signature mi-décembre d'un contrat similaire avec le 4e opérateur chinois, Dr Peng.L'entreprise française revendique 440.000 développeurs dans le monde présents sur sa plateforme Cayenne.Claranova, a réalisé un peu plus de 100 millions de chiffres d'affaires en 2016 dont plus de la moitié aux Etats-Unis.els/fka/LyS(©AFP / 10 janvier 2018 12h58)