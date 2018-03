Octapharma 2017: chiffre d'affaires et bénéfice opérationnel records

Lachen (awp) - La biotech Octapharma, basée à Lachen dans le canton de Schwyz, a généré des ventes et un bénéfice d'exploitation records en 2017. L'entreprise ne fait pas de prévision pour 2018 dans son communiqué de jeudi.Le chiffre d'affaires a progressé de 7,5% au niveau record de 1,72 mrd EUR. Le bénéfice d'exploitation s'est inscrit à 592 (383) mio EUR, a précisé Octapharma. Les flux de trésorerie ont atteint 353 mio EUR, soit 20,5% du chiffre d'affaires. Les créances sur livraisons et prestations sont restées stables à 57 mio EUR, malgré la progression sensible du chiffre d'affaires.Les charge d'exploitation se sont établies à 243 mio EUR, dont 87 mio EUR pour la recherche et le développement et 201 mio pour le développement des capacités de production et l'infrastructure.sta/cf/rp/lk(AWP / 01.03.2018 14h30)