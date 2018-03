Oerlikon affiche une croissance tous azimuts sur 2017, confiant pour la suite

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Oerlikon a dégagé l'an dernier une croissance sur l'ensemble de ses segments d'activité. Le groupe zurichois entend poursuivre sur cette voie pour l'année en cours. Les actionnaires pourront compter sur un dividende relevé de cinq centimes à 35 centimes par action, indique mardi le compte-rendu d'activité.Les entrées de commandes se sont enrobées de près d'un quart à 3,0 mrd CHF et le carnet idoine a gonflé de plus de moitié à 683 mio CHF. Les revenus se sont étoffés de plus d'un cinquième à 2,85 mrd. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de manière plus que proportionnelle à 415 mio, grâce à une extension de la marge afférente de 0,3 point de pourcentage à 14,6%.Le bénéfice net en revanche s'est effondré de 60,8% à 152 mio CHF. La base de comparaison avait toutefois été marquée par le produit non récurrent de la cession de l'unité Vacuum en 2016.La performance décoiffe toutes les projections des analystes consultés par AWP. Les entrées de commandes étaient attendues à 2,90 mrd, le chiffre d'affaires à 2,76 mrd, l'Ebitda à 399 mio et le bénéfice net à 129 mio CHF. La rémunération des actionnaires devait en moyenne atteindre 31 centimes par action.La direction articule pour l'exercice entamé des entrées de commandes de 3,4 mrd, pour des recettes de 3,2 mrd CHF. La rentabilité doit continuer à progresser avec une marge Ebitda autour de 15%.jh/al(AWP / 06.03.2018 06h56)