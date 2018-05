Oerlikon décoiffe toutes les attentes sur les trois premiers mois de 2018

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Oerlikon a engrangé au permier trimestre 2018 pour 974 millions de francs d'entrées de commandes, soit près de 40% de plus qu'un an auparavant. Le chiffre d'affaires a décollé de 35,7% à 813 millions de francs, détaille mercredi un compte-rendu intermédiaire.La rentabilité du producteur de fibres synthétiques et de revêtements de surface n'a pas été en reste. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a décollé de 43,0% à 123 millions de francs et l'Ebit a explosé de près de 85% pour s'établir à 72 millions. Le rendement sur capitaux investis (ROCE) a gagné 3,8 points de pourcentage pour s'élever à 9,6%.Le groupe zurichois défrise les projections des analystes consultés par AWP sur toute la ligne. Le consensus s'articulait autour de 834 millions pour les entrées de commandes, 794 millions pour les recettes, 118 millions pour l'Ebitda et 69 millions pour l'Ebit.La direction reconduit dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, comprenant pour 3,4 milliards de nouvelles commandes et 3,2 milliards de chiffre d'affaires. La marge Ebitda doit avoisiner les 15%, contre 15,1% sur les trois premiers mois de l'année.jh/ol(AWP / 02.05.2018 07h47)