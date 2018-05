Oerlikon décoiffe toutes les attentes sur les trois premiers mois de 2018

(ajoute détails, déclarations de la direction et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Oerlikon a engrangé au permier trimestre 2018 pour 974 millions de francs d'entrées de commandes, soit près de 40% de plus qu'un an auparavant. Le chiffre d'affaires a décollé de 35,7% à 813 millions de francs, détaille mercredi un compte-rendu intermédiaire.La rentabilité du producteur de fibres synthétiques, revêtements de surface et systèmes de traction n'a pas été en reste. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 43,0% à 123 millions de francs et l'Ebit a explosé de près de 85% pour s'établir à 72 millions. Le rendement sur capitaux investis (ROCE) a gagné 3,8 points de pourcentage pour s'élever à 9,6%.Les responsables de l'entreprise ont indiqué en conférence de presse suivre de près l'évolution des sanctions américaines frappant son actionnaire principal Viktor Vekselberg, tout en assurant n'être pas concernés par ces mesures. "Nous avons dû fournir certains éclaircissements à quelques partenaires de la communauté financière", a reconnu le directeur général Roland Fischer.Le groupe zurichois défrise les projections des analystes consultés par AWP sur toute la ligne. Le consensus s'articulait autour de 834 millions pour les entrées de commandes, 794 millions pour les recettes, 118 millions pour l'Ebitda et 69 millions pour l'Ebit.PERFORMANCES INÉGALESLes fibres synthétiques (Manmade Fibers) ont profité de la dynamique lancée l'année dernière, multipliant par plus de deux leurs entrées de commandes et leurs revenus, à respectivement 373 et 243 millions. Le rétablissement est encore plus marqué au niveau de la rentabilité opérationnelle, avec un gain de 22 millions en lieu et place d'un déficit de 5 millions.Surface Solutions a néanmoins conservé sa place de premier contributeur aux revenus du conglomérat. Les nouvelles commandes et le chiffre d'affaires de l'unité ont gagné plus de 9%, pour s'établir à respectivement 384 et 361 millions de francs. L'excédent d'exploitation a en revanche fondu d'un dixième à 36 millions.Drive Systems enfin a vu ses entrées de commande enfler de près de 20% à 217 millions et ses revenus de près de 23% à 209 millions de francs. Le gain d'exploitation a été pratiquement quintuplé pour atteindre 14 millions.La direction reconduit dans la foulée ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, comprenant pour 3,4 milliards de nouvelles commandes et 3,2 milliards de chiffre d'affaires. La marge Ebitda doit avoisiner les 15%, contre 15,1% sur les trois premiers mois de l'année.A 12h43, la nominative Oerlikon s'appréciait de 12,1% à 16,46 francs, dans un SPI en hausse cosmétique de 0,03%.jh/ol/rp(AWP / 02.05.2018 12h49)