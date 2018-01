Oerlikon décroche deux contrats pour un montant de plus d'un demi-milliard

Zurich (awp) - Le groupe industriel Oerlikon a annoncé vendredi avoir décroché deux contrats auprès de leaders chinois de la production de fibre synthétique. Les deux contrats représentent une valeur cumulée de 540 mio CHF. La livraison des projets, qui devrait permettre aux clients d'augmenter leurs capacités de production de fil de polyester, est prévue respectivement en 2019 et en 2020, selon le communiqué.Les deux commandes seront inscrites aux entrées 2018 et 2019. "Ces contrats confirment le solide redressement sur le marché des filaments ainsi que la confiance indéfectible de nos importants clients", s'est félicité le directeur général (CEO) du groupe, Roland Fischer.La taille de ces commandes et les projets d'Oerlikon dans le domaine des fibres synthétiques devraient assurer, selon le patron, la continuation de la bonne marche des affaires, avec dans le viseur une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 15%.buc/jh(AWP / 19.01.2018 07h09)