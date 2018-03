Oerlikon mis en orbite après ses résultats 2017

Zurich (awp) - L'action Oerlikon effectuait mardi matin un décollage remarqué à la Bourse suisse. Le conglomérat industriel diversifié a dévoilé des résultats éclatants et prévoit de continuer sur sa lancée. "Excellent", "très robuste", "mieux qu'attendu", les analystes ne tarissent pas d'éloges tant sur la performance que sur les perspectives brossées par la direction, reconnaissant au passage avoir sous-estimé le potentiel du groupe schwytzois.A 09h47, la nominative Oerlikon s'appréciait de 7,0% à 16,72 CHF, dans un SPI en hausse de 0,90%.UBS a vu ses pronostics balayés aussi bien pour les ventes que pour les entrées de commandes et attribue le décalage à un dernier trimestre particulièrement solide pour Oerlikon. Fabian Haecki n'exclut pas une révision à la hausse des attentes du marché. L'analyste confirme dans l'immédiat la recommandation "buy" et l'objectif de cours de 19,00 CHF.Vontobel salue un excellent millésime 2017 débouchant sur une augmentation de la rémunération des actionnaires. Portées par des entrées de commandes inespérées, les ambitions de la direction amènent Michael Foeth à rehausser ses projections de bénéfice par action pour l'année en cours et la suivante. L'analyste reconduit sa recommandation d'achat et fixe l'objectif de cours à 21 CHF, contre 20 précédemment.Baader Helvea également maintient sa confiance dans le potentiel du titre, évoquant un "irrésistible rétablissement des revenus" et des "fantasmes de remodelage de portefeuille". Le courtier genevois calcule sur la base des jalons posés par la direction un excédent d'exploitation de près d'un demi-milliard de francs sur l'année en cours. Reto Amstalden campe sur sa recommandation d'achat et son l'objectif de 18,50 CHF.Moins dithyrambique, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) maintient sa recommandation "pondérer au marché". Armin Rechberger reconnaît toutefois une performance inattendue et s'apprête à revoir ses projections de bénéfice par action pour 2018.Jefferies aussi demeure réservé sur l'action Oerlikon, estimant sa juste valorisation à 16,00 CHF, mais accueille une nouvelles performance inattendue. Le prestataire américain de services financiers souligne que les activités d'impression en trois dimensions pour lesquelles Oerlikon a consentis d'importants investissements ne sont pas encore au points, mais n'en sont pas moins prometteuses pour autant.jh/al(AWP / 06.03.2018 10h00)