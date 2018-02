Off Corr Wisekey a multiplié ses revenus par trois en 2017, à 43,5 mio USD

(Wisekey avait laissé traîné une mention "proforma" dans son rapport préliminaire. Revoici sans)Zurich (awp) - Wisekey revendique vendredi une multiplication par trois de ses recettes l'an dernier, à 43,5 mio USD selon un compte-rendu encore non audité. La direction entend poursuivre sur cette voie et prévoit de générer sur l'exercice en cours un chiffre d'affaires de quelque 60 mio USD.Sur le seul dernier partiel de 2017, le spécialiste de la cybersécurité et des dispositifs anti-contrefaçons a engrangé des revenus de 11,4 mio USD, en hausse de 49%.La publication des résultats détaillés est agendée au 16 avril.jh/rp(AWP / 23.02.2018 12h50)