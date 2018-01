Offensive contre les Kurdes en Syrie: l'Otan appelle la Turquie à la mesure

Bruxelles - L'Otan a jugé jeudi que la Turquie, qui a lancé une offensive dans le nord de la Syrie contre des milices kurdes accusées de "terrorisme", avait "le droit de se défendre", mais "de manière proportionnée et mesurée"."La Turquie est l'un des pays de l'Otan qui a le plus souffert du terrorisme. Toutes les nations ont le droit de se défendre, mais ceci doit être fait de manière proportionnée et mesurée", a affirmé le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, dans un communiqué.La Turquie, deuxième puissance militaire de l'Otan après les Etats-Unis, "a briefé cette semaine les Alliés à l'Otan sur son opération dans le nord de la Syrie", a-t-il ajouté.Jusqu'ici, le patron de l'Alliance atlantique s'était abstenu de réagir à l'offensive aérienne et terrestre lancée samedi par la Turquie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG) dans l'enclave d'Afrine, et qui a suscité des appels à la désescalade à Washington, Paris et Berlin.Jens Stoltenberg a précisé qu'il avait été en contact avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à propos de cette offensive, mais aussi avec le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel qui a réclamé jeudi que les 29 pays de l'Otan "discutent" de cette offensive.L'Otan, qui ne participe pas directement aux opérations en Syrie, a augmenté son aide à la Turquie en déployant des intercepteurs de missiles Patriot dans le sud du pays, et en déployant ses puissants avions de surveillance aérienne Awacs dans le ciel turc.Ces appareils aident également la coalition internationale contre le groupe Etat islamique. La coalition est emmenée par les Etats-Unis qui appuient fortement les YPG sur le terrain, en fournissant des informations sur l'activité aérienne dans le ciel syrien.(©AFP / 25 janvier 2018 17h35)