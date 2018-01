Paris - Le président français Emmanuel Macron a exprimé mardi sa "préoccupation" à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, après les assauts menés conjointement par l'armée turque et ses alliés arabes syriens contre une milice kurde dans le nord-ouest de la Syrie."En tenant compte des impératifs sécuritaires de la Turquie, le président de la République a exprimé à son homologue turc sa préoccupation suite à l'intervention militaire lancée samedi dans le canton d'Afrine", a indiqué la présidence française dans un communiqué, après un entretien téléphonique entre les deux chefs d'État.La Turquie a lancé samedi cette offensive aérienne et terrestre sur un bastion des Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde honnie par Ankara mais soutenue par Washington.Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a également fait part de la préoccupation des États-Unis en appelant mardi Ankara à "faire preuve de retenue dans ses opérations militaires comme dans sa rhétorique". Le président américain Donald Trump doit s'entretenir mercredi par téléphone avec le président Erdogan.Lors de son entretien avec le chef de l'État turc, consacré à la Syrie, M. Macron a "souligné la préoccupation de la France sur la grave dégradation de la situation humanitaire, en particulier dans la province d'Idleb et la Ghouta orientale. L'ouverture sans délai des accès humanitaires aux populations civiles doit demeurer une priorité absolue", a insisté l'Élysée."Le président Emmanuel Macron a rappelé la nécessité d'une part de lutter en priorité contre Daech et toutes les forces djihadistes en présence, d'autre part d'assurer pour les populations civiles des conditions humanitaires indispensables, et enfin de favoriser les conditions sur le terrain d'une solution politique durable", a conclu l'Élysée.(©AFP / 23 janvier 2018 19h18)