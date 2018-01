Offensive turque en Syrie: les militaires russes ont quitté la zone d'Afrine (Défense)

Moscou - Les militaires russes ont quitté la zone d'Afrine, dans le nord de la Syrie, où l'armée turque a lancé une offensive terrestre et aérienne contre une milice kurde, a annoncé samedi le ministère russe de la Défense."Le commandement des forces russes en Syrie a pris des mesures visant à assurer la sécurité des militaires russes qui étaient déployés dans la zone d'Afrine", a indiqué le ministère dans un communiqué.Ces troupes "ont été retirées" vers la zone de désescalade de Tall Rifaat, a-t-il précisé.Ces mesures ont été prises "pour empêcher d'éventuelles provocations et exclure toute menace contre la vie et la santé des militaires russes", selon la même source.Cette annonce intervient alors que l'armée turque a confirmé samedi avoir lancé l'opération baptisée "Rameau d'olivier" dans le nord de la Syrie contre une milice kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste.La Russie intervient militairement en Syrie depuis septembre 2015 en soutien aux forces du régime de Damas et contre les jihadistes.Malgré le retrait partiel de ses troupes annoncé en décembre, la Russie maintient en Syrie trois bataillons de police militaire et garde sa base aérienne de Hmeimim et la base militaire navale de Tartous, ainsi que son Centre de réconciliation des belligérants.(©AFP / 20 janvier 2018 16h05)