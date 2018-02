Zurich, le 2 février 2018 - Comme annoncé, le groupe de médias Tamedia a publié ce vendredi le prospectus détaillé de l'offre de reprise de Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942). Tamedia propose un prix de 35.50 CHF par action de Goldbach Group AG, moins un dividende éventuel à verser avant l'exécution de l'offre d'acquisition. La période d'offre débute le mardi 19 février et court jusqu'au vendredi 16 mars 2018 à 16h00. Un prolongement de la période d'offre demeure réservé.Le conseil d'administration de Goldbach Group AG recommande aux actionnaires d'accepter cette offre. Avec Dr. Beat Curti et Veraison Sicav, les deux plus grands actionnaires de Goldbach Group ont garanti à Tamedia l'acquisition de leurs actions. Avec les sociétés qu'il contrôle, Dr Beat Curti détient aujourd'hui au total 19.84% des actions (sans options) de Goldbach Group AG. La Veraison Sicav, représentée par Veraison Capital AG, détient 19.09% des actions de l'entreprise.Le 22 décembre 2017, le groupe de médias suisse Tamedia avait annoncé son intention d'acquérir le distributeur publicitaire Goldbach Group AG. Avec ce partenariat stratégique, les deux entreprises poursuivent l'objectif de renforcer le marché publicitaire suisse et de poursuivre le développement d'offres internationales, notamment en Allemagne et en Autriche. Ce partenariat permettra de répondre aux attentes des annonceurs en leur proposant des formats publicitaires innovants. Avec Neo Advertising SA, dont Tamedia va également acquérir une participation majoritaire, les opérations de publicité extérieure sont aussi appelées à se développer.Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'acquisition de titres de Goldbach Group AG. Le texte de l'annonce préalable, le prospectus d'offre ainsi que toutes les informations relatives aux restrictions de l'offre peuvent être consultés à l'adresse www.tamedia.ch/goldbach Christoph Zimmer, responsable de la Communication d'entreprise Tamedia+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d'ensemble rationnelle et sélective de l'actualité. Fondée en 1893, l'entreprise emploie environ 3'400 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000.Plus d'informations sur Tamedia pour les représentants des médias:www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroomDans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images actuelles de l'entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017.www.tamedia.ch tensid.ch / 02.02.2018 07h21)