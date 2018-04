Oléoduc Trans Mountain: Trudeau bouscule son agenda pour trouver une sortie de crise

KINDER MORGAN INC.

Ottawa (Canada) - Le Premier ministre Justin Trudeau va revenir au Canada dimanche, entre le Sommet des Amériques qui finit samedi à Lima et une visite en France qui s'ouvre lundi, afin de trouver une sortie de crise dans le dossier de l'oléoduc Trans Mountain, a annoncé jeudi son cabinet.Le chef du gouvernement canadien va recevoir dimanche à Ottawa les Premiers ministres de Colombie-Britannique et d'Alberta, "afin de discuter des prochaines étapes pour faire avancer le projet" de pipeline qui divise ces deux provinces, a annoncé Cameron Ahmad, son porte-parole, sur Twitter.La Colombie-Britannique s'oppose fermement à l'élargissement de l'oléoduc Trans Mountain, qui relie les sables bitumineux d'Alberta au port de Vancouver. En réaction la société américaine Kinder Morgan, qui a prévu d'investir 7,4 milliards de dollars canadiens (4,8 milliards d'euros) dans ces travaux, a annoncé dimanche la suspension du projet et fixé la date-butoir du 31 mai pour dénouer la crise.L'Alberta, coeur de l'industrie pétrolière canadienne, a menacé de son côté la province voisine de représailles économiques "très agressives", laissant planer le risque d'une crise constitutionnelle inédite.Le non agrandissement de l'oléoduc, en raison de l'obstruction de la Colombie-Britannique, aurait pour conséquence de "déchirer la confédération canadienne pour plusieurs, plusieurs années", a ainsi averti lundi la Première ministre d'Alberta, Rachel Notley.Les partis d'opposition ont conséquemment prié M. Trudeau d'annuler ses voyages officiels au Pérou, puis en Europe.Malgré ce retour au Canada dimanche, "la visite officielle en France aura lieu comme prévu", a assuré M. Ahmad sur Twitter.Justin Trudeau sera en visite officielle en France du 15 au 17 avril. Il rencontrera le président Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe, et sera le premier dirigeant canadien à s'exprimer devant l'Assemblée nationale.Le Premier ministre canadien, dont le pays préside cette année le G7, se rendra ensuite à Londres du 17 au 20 avril. Il sera reçu par son homologue britannique Theresa May et la reine Elizabeth II, chef d'État en titre du Canada. Il participera également à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.sab/jl/az(©AFP / 12 avril 2018 16h51)