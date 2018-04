Oléoduc controversé: le Canada discute finances avec Kinder Morgan

Le Canada est en "discussionsfinancières"avec Kinder Morgan pour assurer l'extension de l'oléoduc Trans Mountain, récemment suspendue par l'entreprise pétrolière américaine dans un climat d'incertitude autour de l'avenir du projet, a annoncé dimanche Justin Trudeau.Le Premier ministre canadien, faute d'avoir trouvé un terrain d'entente entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, deux provinces de l'ouest du pays engagées dans un bras de fer autour du projet depuis plusieurs mois, a souligné que l'extension de cet oléoduc représentait un "intérêt stratégique vital" pour le Canada, tout en assurant que celui-ci "sera construit".Justin Trudeau a donc annoncé devant la presse, après une rencontre avec les dirigeants provinciaux, avoir demandé à son gouvernement de "lancer des discussions financières" avec Kinder Morgan afin de "réduire l'incertitude planant sur le projet".Le projet d'extension de Trans Mountain, qui prévoit le triplement de la capacité de l'oléoduc entre les sables bitumineux de l'Alberta et le port de Vancouver, fait face à l'opposition du gouvernement provincial de la Colombie-Britannique, des communautés autochtones et des groupes écologistes en raison de potentiels risques environnementaux.Le Premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan a répété qu'il poursuivra ses actions en justice pour empêcher l'extension sur son territoire."Ma responsabilité est de défendre nos côtes et de défendre les intérêts des habitants de la Colombie-Britannique, et je le ferai jusqu'à ce que je ne sois plus Premier ministre", a-t-il déclaré à la presse.De leur côté, le gouvernement fédéral et l'Alberta ont entamé des "conversations très importantes" avec Kinder Morgan concernant des "arrangements financiers qui assureront que le projet soit mené à terme", a dit la Première ministre de cette province Rachel Notley.De plus, le chef du gouvernement fédéral a dit vouloir explorer "activement des voies législatives" afin de "renforcer l'autorité judiciaire du Canada" sur ce projet face au gouvernement de la Colombie-Britannique."Financer un projet voué à l’échec, l’imposer à une province, ne pas obtenir le consentement des Premières Nations et faire fi de la science est la recette idéale pour renforcer la crise actuelle", a pour sa part réagi dans un communiqué l'organisation écologiste Greenpeace suite à l'annonce de M. Trudeau.Le projet de 7,4 milliards de dollars canadiens (4,8 mds d'euros) du groupe américain Kinder Morgan est actuellement le seul pouvant à court terme permettre à l'industrie pétrolière de l'Alberta, troisième réserve d'or noir de planète, d'écouler sa production en augmentation croissante alors que le réseau canadien d'oléoducs est saturé.Redoutant de nouveaux retards dans cette extension autorisée en 2016, Kinder Morgan avait suspendu début avril les travaux d'agrandissement de Trans Mountain, réclamant au gouvernement de la "clarté". Le groupe américain s'est donné jusqu'au 31 mai pour s'entendre avec "les différentes parties" dans ce dossier et "permettre au projet d'avancer".(©AFP / 16 avril 2018 07h31)