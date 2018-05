Opération de blanchiment entre la Suisse et Dubaï

(développement)Berne (awp/ats/ansa) - La "Guardia di finanza" de Padoue a mis à jour une association de malfaiteurs transnationale active dans le blanchiment de plus de 46 millions d'euros entre la Suisse et Dubaï, a indiqué samedi l'agence italienne ansa. Cinq personnes ont été placées en détention préventive, dont un Suisse.Outre ce ressortissant suisse, les personnes arrêtées sont toutes italiennes. Il s'agit d'une femme résidant à Dubaï, un homme résidant à Monaco mais domicilié à Padoue et sa compagne, ainsi qu'un autre homme résidant à Lugano (TI), précise ansa.De nombreuses perquisitions ont été menées sur le territoire italien, a aussi indiqué l'agence. Contacté samedi, le Département fédéral de justice et police (DJPD) n'était pas en mesure de confirmer l'information.--- Par la Tchéquie et la SlovaquieConduite par le Parquet de Padoue, l'enquête a débuté en 2016. Les investigations ont révélé que les cinq personnes mises en cause auraient mis sur pied une organisation pour blanchir l'argent issu d'activités financières illicites et déposé dans des banques suisses.Ils effectuaient des virements de banques helvétiques vers des sociétés fictives en République tchèque et en Slovaquie, sous couvert d'acquisition de lingots d'or qui n'existaient pas en réalité. Les virements étaient ensuite envoyés à Dubaï.Aux Emirats arabes unis, une ressortissante italienne percevait l'argent et le réexpédiait par avion à nouveau en Suisse, à disposition des clients de l'organisation. Les cinq complices retenaient entre 5 et 10% de l'argent. Le chiffre d'affaires de l'organisation a été estimé à environ 46 millions d'euros.ats/rp(AWP / 26.05.2018 16h23)