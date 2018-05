Opération de blanchiment entre la Suisse et Dubaï

Berne (awp/ats/ansa) - La "Guardia di finanza" de Padoue a mis au jour une association de malfaiteurs transnationale active dans le blanchiment de plus de 46 millions d'euros entre la Suisse et Dubaï, a indiqué samedi l'agence italienne ansa. Cinq personnes ont été placées en détention préventive.De nombreuses perquisitions ont été menées sur le territoire italien, précise ansa. Contacté samedi, le Département fédéral de justice et police (DJPD) n'était pas en mesure de confirmer l'information.ats/rp(AWP / 26.05.2018 13h42)