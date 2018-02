Opération de l'armée et de la police dans une favela de Rio

Plus de 3.000 militaires et policiers brésiliens ont participé mercredi à une vaste opération pour tenter de capturer des chefs du trafic de drogue dans la favela de la Cité de Dieu, une des plus violentes de Rio de Janeiro, ont annoncé les autorités.Dès l'aube, les militaires ont bloqué avec des blindés tous les accès à la Cité de Dieu, y compris l'espace aérien.Contrairement à d'autres opérations du même type, certains militaires sont aussi entrés à l'intérieur de la favela, dans les ruelles étroites du quartier, aux côtés des policiers, a constaté un photographe de l'AFP.L'opération, qui a pris fin en milieu d'après-midi, s'est soldée par l'interpellation de 38 personnes, dont cinq mineurs, a indiqué le Secrétariat à la Sécurité de l'État de Rio.Les policiers ont également saisi trois fusils d'assaut, quatre pistolets, des munitions, ainsi que trois voitures, sept motos et une quantité de drogue non précisée par les autorités.Une porte-parole du Secrétariat à la Sécurité a expliqué qu'il s'agissait d'une opération "planifiée depuis plusieurs jours" et que des incursions policières avaient eu lieu simultanément dans d'autres favelas.Les services municipaux ont indiqué que 32 écoles et 14 crèches étaient restées fermées mercredi pour éviter d'exposer les élèves à d'éventuelles fusillades.La semaine dernière, une des principales artères menant à l'aéroport avait été bloquée à plusieurs reprises en raison d'affrontements entre narcotrafiquants et forces de l'ordre dans la Cité de Dieu, favela rendue célèbre par le film éponyme de Fernando Meirelles.Mardi, trois des principaux axes routiers de Rio ont également été provisoirement fermés à la circulation en raison de manifestations d'habitants d'une favela après la mort d'un adolescent tué par balle par la police.Quelques heures plus tôt, une petite fille de trois ans avait été tuée dans une autre favela après que la voiture de ses parents a été criblée de balles lors d'une tentative de vol.Ces drames font partie du quotidien des habitants des favelas, ces quartiers pauvres et souvent insalubres où s'entasse un quart de la population de Rio.Cette flambée de violence est préoccupante à l'approche du carnaval, qui doit attirer 1,5 million de touristes, brésiliens et étrangers, selon la mairie.Face à l'incapacité de la police à contrôler la situation, qui a dégénéré ces derniers mois, le gouvernement fédéral avait envoyé en juillet 8.500 militaires en renfort. Depuis, les opérations des forces de sécurité se sont multipliées dans les favelas.Les 11 opérations menées depuis ont permis d'arrêter 266 personnes et de saisir 30 fusils d'assaut, 31 pistolets, près de 4.000 munitions et 2,5 tonnes de drogue, selon le dernier bilan des autorités.Mais le ministre de la Défense a reconnu récemment que le système de sécurité en vigueur au Brésil était "en faillite", pointant du doigt notamment l'expansion du crime organisé et les problèmes de corruption à l'intérieur même de la police.(©AFP / 07 février 2018 22h19)