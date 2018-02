Opération de police à Bruxelles: fausse alerte

Bruxelles - L'opération de police menée jeudi après-midi dans la commune bruxelloise de Forest, après plusieurs témoignages inquiétants dont l'un faisant état d'un possible meurtre, a été levée, les enquêteurs n'ayant rien trouvé de suspect, a annoncé jeudi le parquet de Bruxelles."Une fouille approfondie a été effectuée dans les bâtiments dans lesquels un crime aurait été commis ou des hommes armés pourraient se trouver", écrit le parquet dans son communiqué. "Finalement rien de suspect n'a été repéré par les services de police et le périmètre (de sécurité mis en place) a été levé vers 15h05."Selon le parquet "un homme, d'origine polonaise, a fait une déclaration confuse à un travailleur social" en début de matinée, "sur des faits de menace dont il aurait été victime".Les faits auraient été "commis à une adresse dans les environs de la place Saint-Denis à Forest", qui a été bouclée, mais "plus tard dans la matinée, les services de police ont cru comprendre" de ses déclarations "qu'un assassinat aurait pu avoir eu lieu à une autre adresse dans les environs de la même place Saint-Denis", poursuit-il.Lors de leur enquête, les policiers ont ensuite "pu comprendre d'autres témoignages, que des hommes éventuellement armés, auraient pu se retrancher dans une des habitations".Pour ne pas prendre "de risque", la police locale a mis en place "un périmètre de sécurité", avec "le renfort de la police fédérale".Un important dispositif de sécurité avait été déployé sur place, dont des policiers encagoulés avec des armes automatiques et un hélicoptère qui a tournoyé au-dessus de la zone.Les autorités belges ont décidé le 22 janvier d'abaisser l'évaluation de la menace terroriste au niveau 2 (menace "peu vraisemblable") même si des lieux et événements ponctuels continueront de faire l'objet d'une surveillance étroite.(©AFP / 22 février 2018 15h12)