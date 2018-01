Optimisme en repli mais toujours de mise pour l'économie suisse (indice CS-CFA)

Zurich (awp) - Les analystes financiers sont quelque peu moins optimistes en ce début d'année pour l'économie suisse par rapport à la fin de l'an dernier, selon le dernier sondage réalisé par Credit Suisse et l'institut CFA. L'indice relevé par les deux établissements a chuté à 34,5 points en janvier.L'indice Credit Suisse CFA Society Switzerland, qui mesure les attentes des analystes pour l'économie suisse sur les six prochains mois, a nettement reculé en janvier après avoir atteint 52 points en décembre, un plus haut depuis avril 2010.Seulement 3% des sondés s'attendent à une détérioration de l'économie suisse au cours des six prochains mois et seulement 4% à un repli au niveau des exportations. Près de 60% tablent sur une croissance du produit intérieur brut réel comprise entre 1,5% et 2% en 2018.La moitié juge par ailleurs que la situation économique est bonne en Suisse tandis que l'autre moitié la juge normale. Pour la zone euro et les Etats-Unis, 70% des sondés juge la situation positive mais les perspectives sont un peu moins bonnes pour la Chine.Alors que la moitié des analystes tablaient sur un maintien du taux de change actuel EUR/CHF en décembre, ils sont 41% en janvier à s'attendre à une poursuite du rallye de l'euro par rapport au franc.Environ 80% des sondés escomptent une poursuite de la hausse sur les marchés financiers en Europe et en Suisse mais ils sont seulement 60% à attendre la même chose des bourses américaines.ol/jh(AWP / 31.01.2018 11h00)