Oracle déçoit au troisième trimestre, le titre baisse

ORACLE

San Francisco - Oracle, le groupe informatique spécialisé dans les logiciels et services à destination des entreprises, a annoncé lundi une perte trimestrielle exceptionnelle due à la récente réforme fiscale américaine et a déçu les marchés qui attendaient mieux pour les revenus du "cloud".Vers 00H45 GMT (mardi), le titre chutait de 7,18% à 48,22 dollars dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.Cette perte a atteint 4 milliards de dollars sur le trimestre clos fin février --le troisième de son exercice décalé-- en raison d'une charge exceptionnelle de 6,9 milliards due à la réforme des impôts votée en décembre, explique le groupe.Ce texte réduit l'impôt sur les sociétés mais a pour effet immédiat de modifier la comptabilité des entreprises américaines, entraînant des gains exceptionnels pour certains, des pertes pour d'autres.Une fois déduite cette charge, l'entreprise dégage un bénéfice par action -- la référence en Amérique du Nord -- de 83 cents, au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 72 cents en moyenne.Le chiffre d'affaires s'est inscrit quant à lui en hausse de 6% à 9,77 milliards de dollars au cours du trimestre clos fin février, conforme aux attentes moyennes des analystes.Pour les activités d'informatique dématérialisée ("cloud"), le chiffre d'affaires atteint 1,6 milliard de dollars (+32%) mais les analystes espéraient un peu mieux.Lors du dernier exercice annuel, "je prévoyais une hausse à deux chiffres du bénéfice ajusté par action" pour l'exercice en cours, a indiqué la patronne du groupe Safra Catz, citée dans le communiqué."A l'heure actuelle, je suis tout à fait confiante dans l'idée que nous (y) parviendrons", a-t-elle assuré.Pour le quatrième trimestre, Oracle prévoit une hausse de chiffre d'affaires située entre 1 et 3%, a précisé Mme Catz lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Quant au bénéfice ajusté, il devrait se situer entre 92 et 95 cents, a-t-elle ajouté.Le groupe a aussi fait part d'une hausse de son chiffre d'affaires dans le "cloud" moins importante qu'espéré par les analystes.jc/faa(©AFP / 20 mars 2018 01h29)