Orange: de nouveaux problèmes d'interconnexion ont perturbé les appels

Orange

SFR

Paris - Les appels voix entrants et sortants entre Orange et les autres opérateurs ont été de nouveau perturbés pour la deuxième journée consécutive mardi, depuis le milieu de matinée jusqu'au milieu de l'après-midi, a annoncé l'opérateur historique.Les perturbations, qui ont débuté autour de 10H00, ont concerné la plateforme d'interconnexion qui permet de mettre en relation les clients d'Orange avec ceux des autres opérateurs, et sont intervenus de manière aléatoire chez les clients concernés."Le service est revenu à la normale mais les équipes restent mobilisées pour surveiller la situation. Nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée", a assuré Orange à l'AFP.Comme la veille, tant les appels sur le fixe que sur le mobile ont été perturbés, touchant plusieurs milliers d'abonnés."Face à ce nouvel incident, la priorité a été de rétablir le service mais les investigations sont toujours en cours afin d'en déterminer les causes", assure-t-on chez Orange.L'incident a perturbé la qualité des appels entre les opérateurs, avec un pic de problèmes enregistrés vers 10H00, comme lundi matin, par le site downdetector.fr, qui recense les problèmes techniques tant sur les réseaux mobiles que sur les principales plateformes web.els/ef/bh(©AFP / 15 mai 2018 18h12)