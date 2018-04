Orange et SFR en tête du nombre de sites 4G en service

ALTICE

Paris - Orange disposait du plus grand nombre de sites 4G en service en France au 1er avril, devançant légèrement SFR, tandis que Free Mobile dépasse désormais la barre de 10.000 sites (antennes et pylônes), selon l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) paru jeudi.Orange compte désormais 14.981 sites 4G en métropole, devant SFR (filiale du groupe Altice), avec 14.977, Bouygues Telecom en ayant pour sa part 14.828 alors que Free, propriété d'Iliad, est désormais à 10.258 sites.Au total, 35.551 sites sont en service dans l'Hexagone et en Corse, alors que 40.000 ont été autorisé par l'ANFR.SFR est en revanche l'opérateur qui a le plus activé de nouveaux sites en mars, avec 471 nouvellement en service, contre 378 pour Orange, 200 pour Free et 131 pour Bouygues Telecom.Concernant les sites autorités, Bouygues Telecom est en tête avec 16.964 sites potentiels sur l'ensemble des fréquences utilisées pour la 4G, devant SFR (16.879), Orange (16.874) et Free (13.222).Ce sont sur les bandes 2,1 GigaHertz (GHz) et 700 MegaHertz (MHz) que l'augmentation est la plus rapide, avec une hausse mensuelle respective de 43,8% et 6,2% de nouveaux sites autorisés.La bande des 700 MHz, dernière acquise par les opérateurs et activée petit à petit sur l'ensemble du territoire, reste toujours peu utilisée à l'exception de Free, qui compte désormais 1246 sites en service sur cette fréquence.Bouygues Telecom a pour sa part déployé 24 sites 700MHz, Orange un seul.En Outremer, le nombre de sites 4G autorisés a désormais dépassé la barre des 2.000 unités, avec 2043 sites.1.729 sites sont d'ores et déjà en service, dépendant de 10 opérateurs différentes, soit la totalité des opérateurs autorisés dans les îles du Pacifique et de l'Océan Indien, aux Antilles et en Guyane.els/ef/jpr(©AFP / 05 avril 2018 11h36)