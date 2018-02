Orange: le conseil d'administration en faveur du renouvellement de Stéphane Richard

Le conseil d'administration de l'opérateur téléphonique Orange s'est prononcé mardi en faveur du renouvellement du mandat d'administrateur de Stéphane Richard, première étape en vue d'un troisième mandat de PDG, a annoncé le groupe dans un communiqué."Les administrateurs du groupe ont été convaincus par le bilan positif de Stéphane Richard depuis huit ans à la tête d'Orange, où il a su renouer avec une dynamique sociale et économique malgré un contexte concurrentiel difficile en France et à l'international", a expliqué l'entreprise.Ce sont désormais les actionnaires de l'opérateur historique qui se prononceront sur le maintien ou non de Stéphane Richard à la direction d'Orange, lors de l'assemblée générale prévue le 4 mai.Il devrait s'agir d'une simple formalité pour M. Richard, qui dispose du soutien tant du premier actionnaire, l'Etat, qui détient un peu plus de 23% du capital, que du deuxième, les salariés d'Orange, qui contrôlent 5,3% des parts.Il s'agirait alors alors du troisième mandat de Stéphane Richard à la tête de l'opérateur, un record en la matière. Il a entamé son premier mandat en février 2011.Personne d'autre ne brigue officiellement la tête d'un groupe présent désormais dans près d'une trentaine de pays, même si de nombreuses rumeurs ont parlé d'un intérêt de Nicolas Dufourcq, président de Bpifrance et siégeant au conseil d'administration d'Orange, groupe où il a réalisé une partie de sa carrière, entre 1994 et 2002.(©AFP / 20 février 2018 13h39)