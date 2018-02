Orange: remaniement en vue au sein de la direction

Orange

Paris - L'opérateur Orange va remanier son comité exécutif début mars avec pour objectif de faire plus de place à des personnes étrangères ainsi que des femmes, a confirmé mercredi le PDG du groupe, Stéphane Richard, à l'occasion de la présentation des résultats annuels."Il y aura un remaniement assez important de l'équipe, afin d'entrer dans cette nouvelle phase engagée avec ce mandat", a déclaré M. Richard, "tout sera expliqué dans les détails le 5 mars".Le PDG d'Orange a dit vouloir "faire évoluer cette équipe en y intégrant des profils non français, et accorder une place plus importante aux femmes".Ce remaniement au sein de la direction de l'opérateur vient donner un peu plus de corps aux rumeurs concernant un possible départ de son directeur général délégué et secrétaire général, Pierre Louette, pressenti pour prendre la tête du groupe Les Echos-Le Parisien.Stéphane Richard a, pour sa part, passé la première étape en vue d'un troisième mandat à la tête de l'opérateur historique après le renouvellement, mardi, de son mandat d'administrateur par le conseil d'administration du groupe.Ce sont désormais les actionnaires de l'opérateur historique qui se prononceront sur le maintien ou non de Stéphane Richard à la direction d'Orange, lors de l'assemblée générale prévue le 4 mai prochain.Il devrait s'agir d'une simple formalité pour M. Richard, qui dispose du soutien tant du premier actionnaire, l'Etat, qui détient un peu plus de 23% du capital, que du deuxième, les salariés d'Orange, qui contrôlent 5,3% des parts.M. Richard entamerait alors un troisième mandat à la tête de l'opérateur, un record en la matière. Son premier mandat avait commencé en février 2011.els/fka/az(©AFP / 21 février 2018 12h38)