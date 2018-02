Orano: les japonais JNFL et MHI entrent au capital

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Paris - Le groupe nucléaire Orano, dont le chiffre d'affaires a reculé l'an dernier, a annoncé mardi que les sociétés japonaises Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) et Mitsubishi Heavy Industries (MHI) étaient comme prévu entrées à son capital.L'entreprise, issue de la restructuration du géant Areva et recentrée sur le cycle du combustible nucléaire, "a constaté la réalisation de l'augmentation de capital réservée" aux deux groupes japonais pour un montant de 500 millions d'euros.Pour se relancer, Orano a ainsi bénéficié d'un apport d'argent frais de 3 milliards d'euros au total, dont 2,5 milliards provenant de l'Etat français. L'argent apporté par JNFL et MHI avait été placé dans une fiducie l'été dernier et vient donc d'être débloqué comme prévu."Ces fonds ont été libérés et utilisés pour la souscription de JNFL et MHI à la seconde augmentation de capital d'Orano", précise ce dernier dans un communiqué.JNFL et MHI possèdent ainsi désormais 5% chacun d'Orano. L'Etat détient le solde, directement (45,2%) ainsi que via le Commissariat à l'énergie atomique (4,8%) et la holding Areva SA (40%).Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire "se félicite de la réalisation de cette opération qui constitue la dernière étape de la restructuration de la filière nucléaire française menée avec succès depuis l'été 2015", a-t-il indiqué dans un communiqué distinct.Orano a ainsi récupéré les activités d'Areva liées au cycle du combustible nucléaire (mines, enrichissement de l'uranium, recyclage des combustibles usés etc.) tandis que l'activité réacteurs est passée sous le contrôle d'EDF. La holding Areva SA est essentiellement chargé du chantier de l'EPR d'Olkiluoto 3 en Finlande.Orano en a profité pour publier son chiffre d'affaires 2017, en baisse de 10,8% à 3,9 milliards d'euros, témoignant d'un marché du nucléaire toujours difficile.Le flux de trésorerie net de ses activités pour l'an dernier "devrait s'établir entre -1,1 et -1 milliard d'euros, soit le haut de la fourchette annoncée" (- 1,5 à -1 milliard), souligne Orano. Le groupe vise toujours un retour dans le vert de cet indicateur cette année.Orano publiera ses résultats annuels le 29 mars. Le résultat net annuel "intègrera des pertes de valeur sur des actifs miniers et sur l'actif industriel Comurhex II, en lien avec l'évolution défavorable du taux de change euro-dollar et des prix de marché sur la période", rappelle le groupe.Des dépréciations sur des mines et l'usine de conversion Comurhex II avaient déjà été annoncées fin octobre.jmi/pid(©AFP / 27 février 2018 12h08)