Orascom DH lance un projet d'habitation dans l'ouest du Caire

Zurich (awp) - Le développeur de projets immobiliers Orascom DH lance, via sa filiale égyptienne ODE, un vaste projet immobilier dans l'ouest du Caire. A cet effet, un accord a été signé avec la New Urban Communities Authority (NUCA) qui porte sur le développement de 4,2 millions de mètres carrés, a annoncé la société mardi. Il s'agit du premier projet d'habitation primaire dans lequel Orascom se lance.Une nouvelle société, Orascom Real Estate (ORE) sera créée spécialement à cet effet, dans laquelle ODE détient 70 pourcent et l'investisseur Samih Sawiris les 30 pourcent restants. Une fois la société créée, les deux partenaires conviendront d'une répartition du chiffre d'affaires du projet.Des informations plus détaillées seront publiées après la finalisation de l'accord, ce qui devrait être le cas dans l'espace d'un mois.an/rw/rp/fr(AWP / 10.04.2018 08h05)