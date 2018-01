Orascom DH: ventes immobilières en hausse en 2017, le désendettement se poursuit

Zurich (awp) - Orascom Development Holding a amélioré sa performance opérationnelle au cours de l'exercice écoulé, comme en témoignent les ventes immobilières, qui se sont étoffées de 8,9% à 125,4 mio CHF. Dans un communiqué diffusé mercredi le promoteur helvético-égyptien affiche son intention de vendre en 2018 des actifs non-stratégiques et de réduire son endettement de 800 mio à 1 mrd EGP (44,2-55,2 mio CHF) supplémentaires.Pour le directeur général (CEO) Khaled Bichara, 2017 aura été "une année de changement, de transition et de croissance". Malgré la dévaluation de près de moitié de la livre égyptienne par rapport au franc suisse, les ventes sont restées stables dans la station balnéaire d'El Gouna, sur les bords de la Mer Rouge, alors qu'elles ont bondi de plus de 50% dans les deux sites omanais du groupe.En 2018, Orascom DH souhaite poursuivre les "bons résultats obtenus lors de l'exercice écoulé" en déployant ses projets de croissance à Oman et au Montenegro. Le financement de ces initiatives devrait être assuré par des instruments "à moyen et à long terme" actuellement "en cours d'évaluation", selon le communiqué.La direction de l'entreprise est actuellement en pourparlers "avec des intermédiaires financiers et des détenteurs de capitaux" en vue de la possible émission d'instruments financiers à taux fixe placés en mains publiques ou privées.A la fin du 3e trimestre 2017, l'entreprise avait divisé sa perte nette par plus de deux à 30,3 mio CHF.La société basée à Altdorf et cotée sur SIX livrera ses chiffres détaillés le 5 avril prochain.buc/lk(AWP / 17.01.2018 08h05)