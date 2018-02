Orascom fait le ménage dans ses participations pour réduire sa dette

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Orascom Development Holding (ODH) s'est séparé de plusieurs activités en Egypte, hors de son coeur de métier, pour réduire son endettement de 55,2 mio CHF, a annoncé lundi le développeur et exploitant de résidences de vacances. Ce dernier se trouve par ailleurs en négociation avec ses banques pour "optimiser" ses remboursements.La cession de certaines activités permet également à ODH d'économiser 33,3 mio CHF d'intérêts à l'horizon 2024.Dans le détail, sa filiale égyptienne Orascom Development Egypt (ODE), un promoteur d'immobilier résidentiel et de tourisme, a signé un accord de vente pour l'ensemble de sa participation dans le groupe bancaire Tamweel, dont il détient 87%. Ce dernier avait dégagé des recettes de 11,8 mio CHF sur les neuf premiers mois de 2017, sur un total de 170,8 mio.La vente de Tamweel à un "consortium d'investisseurs internationaux et locaux" non identifiés a été fixée à un prix de 15,9 mio CHF, permettant également au groupe de déconsolider de ses comptes une dette de 60,9 mio.ODE a également vendu ses parts dans les hôtels Makadi Gardens, Royal Azur et Club Azur, ainsi qu'un terrain à Makadi, au bord de la mer Rouge, a détaillé la société uranaise dans un communiqué. Les trois hôtels et le terrain ont été cédés pour 49,7 mio CHF à Meeting Point International Egypt, propriété du tour opérateur FTI Group.La santé financière d'Orascom Development Holding est précaire. Au troisième trimestre 2017, le groupe avait essuyé une nouvelle perte nette de 11,0 mio CHF, allégée toutefois de près de moitié sur un an. Les revenus avaient grappillé 2,6% à 62,2 mio.A la Bourse suisse, ces annonces ont rassuré les investisseurs lundi. Le titre ODH s'est adjugé 5,0% à 15,65 CHF. L'indice de référence SPI quant à lui pris 0,85%.al/rp(AWP / 26.02.2018 17h53)