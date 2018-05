Orell Füssli conserve la confiance de ses actionnaires, malgré Veraison

Zurich (awp) - Les actionnaires d'Orell Füssli ont clairement signifié en assemblée générale mardi leur confiance envers les responsables de l'entreprise. Le parterre a ainsi balayé une motion du fonds zurichois Veraison Capital réclamant l'instauration d'un seuil de 34% (opting up) au delà duquel tout détenteur de droits de vote serait contraint de présenter une offre de rachat sur l'ensemble du capital de l'entreprise, relate mercredi le compte-rendu de la réunion.La réunion a en revanche entériné l'ensemble des propositions articulées par le conseil d'administration, s'attribuant un dividende de 4,00 francs par action au titre de 2017 et reconduisant tous les membres de l'organe de surveillance dans leurs fauteuils pour une année supplémentaire.Le rapport de rémunération pour l'an dernier et les plafonds de compensation pour la direction et le conseil d'administration en 2019, soumis à un vote consultatif, ont également passé la rampe.jh/fr(AWP / 09.05.2018 08h05)