Orell Füssli: la filiale Atlantic Zeiser cède des activités à l'italien Coesia

Zurich (awp) - Orell Füssli a cédé au groupe italien Coesia une partie des activités de sa filiale Atlantic Zeiser. La transaction devrait être finalisée au deuxième semestre, a souligné le groupe d'édition zurichois jeudi. Le montant de la transaction sera tenu confidentiel.Atlantic Zeiser, qui compte 340 employés, produit des machines et solutions d'impression pour les cartes de crédit, les emballages ou encore les billets de banque. Elle souhaite se recentrer sur son coeur de métier, à savoir les billets de banques et les documents sécurisés.Les activités revendues rassemblent les systèmes de personnalisation des cartes et les solutions d'emballage. La participation de 51% dans le producteur d'encre spéciale pour l'impression industrielle Triton a également été cédée, précise le communiqué.La transaction n'inclut pas les activités de la filiale dans le domaine des logiciels de sérialisation pour le contrôle et la traçabilité. Un repreneur est recherché séparément pour reprendre ces activités.A la suite du recentrage d'Atlantic Zeiser, la filiale devrait générer des ventes d'environ 20 millions d'euros (23,6 millions de francs).La cession des activités d'Atlantic Zeiser pèsera sur le résultat net du groupe en 2018, car des dépenses exceptionnelles de 67 millions de francs seront engagées. La vente aura un impact positif sur les liquidités, chiffré en millions à un chiffre.Le groupe italien Coesia compte 7000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliards d'euros en 2017.ol/buc(AWP / 17.05.2018 08h29)